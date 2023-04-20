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ЄС обмежиться розширенням чорних списків і закриттям лазівок у новому пакеті санкцій - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 14:38

Нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За словами посадовців, які працюють над майбутніми санкціями ЄС, додаткові дії, ймовірно, обмежаться розширенням списку осіб, на яких поширюється заморожування активів і заборона на в'їзд (наразі це майже 1500 осіб і понад 200 організацій), а також кроками щодо посилення чинних заходів шляхом закриття лазівок.

У четвер розпочинаються зустрічі між Єврокомісією та офіційними особами країн-членів ЄС, на яких неформально обговорять пропозиції щодо санкцій для 11-го пакета санкцій.

Більшість чиновників визнають, що без санкцій залишилися лише ті частини російської економіки, які надто важливі для однієї або кількох країн-членів ЄС, а отже, на будь-які заходи, спрямовані проти них, буде накладено вето.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, то буде більше винятків, ніж заходів", – сказав один із європейських чиновників.

Деякі країни ЄС повторять свої вимоги щодо заборони експорту російського ядерного палива та послуг, які останніми днями набрали обертів завдяки підтримці Німеччини.

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Але оскільки Франція, Угорщина та інші країни виступають проти, прихильникам обмежень проти атомного сектора, швидше за все, доведеться задовольнитися індивідуальними санкціями проти керівників підконтрольного Кремлю концерну "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької атомної електростанції та викрадення українських дітей.

Як відомо, для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. Угорщина раніше пообіцяла виступати проти будь-яких обмежень на російську ядерну енергетику.

За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.

Теми: Європасанкції
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