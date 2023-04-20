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ЄС обмежиться розширенням чорних списків і закриттям лазівок у новому пакеті санкцій - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 14:38

Нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За словами посадовців, які працюють над майбутніми санкціями ЄС, додаткові дії, ймовірно, обмежаться розширенням списку осіб, на яких поширюється заморожування активів і заборона на в'їзд (наразі це майже 1500 осіб і понад 200 організацій), а також кроками щодо посилення чинних заходів шляхом закриття лазівок.

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У четвер розпочинаються зустрічі між Єврокомісією та офіційними особами країн-членів ЄС, на яких неформально обговорять пропозиції щодо санкцій для 11-го пакета санкцій.

Більшість чиновників визнають, що без санкцій залишилися лише ті частини російської економіки, які надто важливі для однієї або кількох країн-членів ЄС, а отже, на будь-які заходи, спрямовані проти них, буде накладено вето.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, то буде більше винятків, ніж заходів", – сказав один із європейських чиновників.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі країни ЄС повторять свої вимоги щодо заборони експорту російського ядерного палива та послуг, які останніми днями набрали обертів завдяки підтримці Німеччини.

Але оскільки Франція, Угорщина та інші країни виступають проти, прихильникам обмежень проти атомного сектора, швидше за все, доведеться задовольнитися індивідуальними санкціями проти керівників підконтрольного Кремлю концерну "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької атомної електростанції та викрадення українських дітей.

Як відомо, для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. Угорщина раніше пообіцяла виступати проти будь-яких обмежень на російську ядерну енергетику.

За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.

Теми: Європасанкції
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