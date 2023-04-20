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ЕС ограничится расширением черных списков и закрытием лазеек в новом пакете санкций - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 14:38

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены расширением черных списков и мерами против обхода уже введенных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам чиновников, работающих над будущими санкциями ЕС, дополнительные действия, вероятно, будут ограничены расширением списка лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на въезд (сейчас это почти 1500 человек и более 200 организаций), а также шагами по усилению действующих мер путем закрытия лазеек.

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В четверг начинаются встречи между Еврокомиссией и официальными лицами стран-членов ЕС, на которых неформально обсудят предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.

Большинство чиновников признают, что без санкций остались только те части российской экономики, которые слишком важны для одной или нескольких стран-членов ЕС, а значит, на меры, направленные против них, будет наложено вето.

"Мы закончили. Если мы введем больше санкций, то будет больше исключений, чем мер", – сказал один из европейских чиновников.

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Некоторые страны ЕС повторят свои требования о запрете экспорта российского ядерного топлива и услуг, которые в последние дни набрали обороты благодаря поддержке Германии.

Но поскольку Франция, Венгрия и другие страны выступают против, сторонникам ограничений против атомного сектора, скорее всего, придется довольствоваться индивидуальными санкциями против руководителей подконтрольного Кремлю концерна "Росатом", а также российских чиновников, причастных к захвату Запорожской атомной электростанции и похищению украинских детей.

Как известно, для введения любых санкций необходимо согласие всех стран ЕС. Венгрия ранее пообещала выступать против любых ограничений на российскую ядерную энергетику.

По неофициальной информации, Литва предложила европейским партнерам санкции против ядерной энергетики России с исключениями для Венгрии.

Темы: Европасанкции
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