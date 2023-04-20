У Коломойського є замок у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі – "Схеми"

Журналісти знайшли в олігарха Ігоря Коломойського замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Дослівно: "На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі.

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Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним".

Деталі: Зокрема, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами.

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Засновником компанії є та ж монакська фірма сестри Коломойського Beethoven Holding.

Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Також Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), розташованому у селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя).

Замок зведений у 15 столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою володіє сестра Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики".

Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

Журналісти надіслали запитання Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Журналісти "Слідство Інфо" раніше повідомляли, що на Черток оформлена нерухомість родини Коломойського у Франції і Швейцарії.

У квітні, як повідомляла "Українська правда", родичі Коломойського відпочивали у Куршевелі (Франція) у шале "Панда", що оформлене на фірму Черток. Саме там щонайменше двічі взимку цього року помічали сина Коломойського.