Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Коломойского есть замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни – "Схемы"

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 14:59
У Коломойского есть замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни – Схемы
Замок Коломойского, фото: Радио Свобода

Журналисты нашли у олигарха Игоря Коломойского замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Дословно: "На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четыре апартамента, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже.

Реклама:

Также Черток владеет замком, возведенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним".

Детали: В частности, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

 

По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания - Beethoven III - владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами.

ВИДЕО ДНЯ

Основателем компании является та же монакская фирма сестры Коломойского Beethoven Holding.

Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив - через реку Сена - возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году.

Также Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), расположенном в поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савойя).

 

Замок возведен в 15 веке. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей - семьи Ланженов.

Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако - Lully Real Estate, которой владеет сестра Коломойского.

 

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы - соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черток, говорится о том, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" - предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю", "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки".

Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились возле замка в 2016 году.

Журналисты направили вопрос Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

Журналисты "Слідство Інфо" ранее сообщали, что на Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии.

В апреле, как сообщала "Украинская правда", родственники Коломойского отдыхали в Куршевеле (Франция) в шале "Панда", которое оформлено на фирму Черток. Именно там по меньшей мере дважды зимой этого года замечали сына Коломойского.

Темы: КоломойскийФранциянедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Коломойский
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: