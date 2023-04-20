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У Коломойского есть замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни – "Схемы"

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 14:59
У Коломойского есть замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни – Схемы
Замок Коломойского, фото: Радио Свобода

Журналисты нашли у олигарха Игоря Коломойского замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Дословно: "На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четыре апартамента, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже.

Также Черток владеет замком, возведенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним".

Детали: В частности, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

 

По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания - Beethoven III - владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами.

Основателем компании является та же монакская фирма сестры Коломойского Beethoven Holding.

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Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив - через реку Сена - возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году.

Также Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), расположенном в поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савойя).

 

Замок возведен в 15 веке. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей - семьи Ланженов.

Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако - Lully Real Estate, которой владеет сестра Коломойского.

 

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы - соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черток, говорится о том, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" - предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю", "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки".

Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились возле замка в 2016 году.

Журналисты направили вопрос Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

Журналисты "Слідство Інфо" ранее сообщали, что на Черток оформлена недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии.

В апреле, как сообщала "Украинская правда", родственники Коломойского отдыхали в Куршевеле (Франция) в шале "Панда", которое оформлено на фирму Черток. Именно там по меньшей мере дважды зимой этого года замечали сына Коломойского.

Темы: КоломойскийФранциянедвижимость
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