Правозахисники звернулися до Ердогана з проханням порятувати від РФ Джелялова і Ахтемових

Правозахисні організації закликають світ завадити депортації на територію РФ незаконно засуджених кримських татар, а Росію – негайно звільнити громадян України, затриманих з політичних мотивів окупаційними адміністраціями в Криму.

Джерело: відкрита заява правозахисників щодо незаконного засудження та загрози депортації Нарімана Джелялова та братів Ахтемових, яку публікує Zmina

Дослівно: "Зокрема звертаємось також до президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням:

Запобігти ймовірній депортації на територію РФ та сприяти звільненню незаконно позбавлених волі громадян України, кримських татар Нарімана Джелялова, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова.

Протягом багатьох років Турецька Республіка непохитно підтримувала територіальну цілісність України, а також виявляла небайдужість до долі політичних бранців, зокрема незаконно позбавлених свободи кримських татар".

Деталі: Правозахисники звертаються також до міжнародних та міжурядових організацій, урядів та глав іноземних держав — партнерів України з проханням:

сприяти заснуванню\посиленню механізмів та майданчиків з проведення перемовин щодо запобігання незаконній депортації до РФ та звільнення всіх незаконно позбавлених свободи, утримуваних в окупованому Криму.

запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до політично мотивованого переслідування та позбавлення волі незаконно позбавлених свободи громадян України.

продовжити та посилити політичний, дипломатичний та економічний тиск на РФ задля припинення злочинної політики незаконного позбавлення волі, практики катування, позбавлення права на справедливий суд та депортації з території Криму до РФ громадян України.

За наявною інформацією, окупаційні адміністрації РФ мають реальні наміри етапувати (фактично депортувати) Нарімана Джелялова та братів Ахтемових до РФ.

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РФ регулярно депортує українських в’язнів з Криму до РФ, аби врешті нівелювати та ускладнити будь-який зв’язок із їхніми рідними, українською та кримськотатарською спільнотою. Серед іншого, в такий спосіб РФ намагається подавити утримуваних морально в "найкращих традиціях" тоталітарного режиму СРСР.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов а також брати Азіз Ахтемов та Асан Ахтемов вже другий рік перебувають в окупованому Криму за ґратами.

Джелялов та брати Ахтемови заарештовані у вересні 2021 року, а у вересні 2022 року окупаційний суд засудив Нарімана Джелялова до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, до 15 років колонії — Асана Ахтемова, до 13 років колонії — Азіза Ахтемова. Такою стала їхня плата за власну етнічну ідентичність, незламний дух свободи та послідовну громадянську позицію неприйняття окупації.

Формальним приводом для засудження стала так звана справа про "диверсію на газопроводі", але жодних реальних доказів причетності до такої "диверсії" Джелялова та Ахтемових сторона обвинувачення не надала.

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