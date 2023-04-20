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Правозащитники обратились к Эрдогану с просьбой спасти от РФ Джелялова и Ахтемовых

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 15:26
Правозащитники обратились к Эрдогану с просьбой спасти от РФ Джелялова и Ахтемовых
Нариман Джелял (Джелялов). коллаж УП

Правозащитные организации призывают мир помешать депортации на территорию РФ незаконно осужденных крымских татар, а Россию - немедленно освободить граждан Украины, задержанных по политическим мотивам оккупационными администрациями в Крыму.

Источник: открытое заявление правозащитников относительно незаконного осуждения и угрозы депортации Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, которое публикует Zmina

Дословно: "В частности обращаемся также к президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой:

Предотвратить вероятную депортацию на территорию РФ и способствовать освобождению незаконно лишенных свободы граждан Украины, крымских татар Наримана Джелялова, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова.

В течение многих лет Турецкая Республика стойко поддерживала территориальную целостность Украины, а также проявляла неравнодушие к судьбе политических пленников, в частности незаконно лишенных свободы крымских татар".

Детали: Правозащитники обращаются также к международным и межправительственным организациям, правительствам и главам иностранных государств - партнеров Украины с просьбой:

  • способствовать учреждению\усилению механизмов и площадок по проведению переговоров по предотвращению незаконной депортации в РФ и освобождению всех незаконно лишенных свободы, удерживаемых в оккупированном Крыму.
  • ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к политически мотивированному преследованию и лишению свободы незаконно лишенных свободы граждан Украины.
  • продолжить и усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на РФ для прекращения преступной политики незаконного лишения свободы, практики пыток, лишения права на справедливый суд и депортации с территории Крыма в РФ граждан Украины.

По имеющейся информации, оккупационные администрации РФ имеют реальные намерения этапировать (фактически депортировать) Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых в РФ.

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РФ регулярно депортирует украинских заключенных из Крыма в РФ, чтобы в конце концов нивелировать и усложнить любую связь с их родными, украинским и крымскотатарским сообществом. Среди прочего, таким образом РФ пытается подавить удерживаемых морально в "лучших традициях" тоталитарного режима СССР.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, а также братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов уже второй год находятся в оккупированном Крыму за решеткой.

Джелялов и братья Ахтемовы были арестованы в сентябре 2021 года, а в сентябре 2022 года оккупационный суд приговорил Наримана Джелялова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, к 15 годам колонии - Асана Ахтемова, к 13 годам колонии - Азиза Ахтемова. Такой стала их плата за собственную этническую идентичность, несокрушимый дух свободы и последовательную гражданскую позицию неприятия оккупации.

Формальным поводом для осуждения стало так называемое дело о "диверсии на газопроводе", но никаких реальных доказательств причастности к такой "диверсии" Джелялова и Ахтемовых сторона обвинения не предоставила.

Знать больше: Вернуться. Остаться. Сопротивляться. Три выбора Наримана Джеляла

Темы: крымские татарыоккупацияправа человека
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