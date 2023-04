Кулеба розчарований гальмуванням рішення ЄС про спільну купівлю боєприпасів для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що запуск рішення ЄС про спільну закупівлю боєприпасів для України досі гальмується через суперечки країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", короткий коментар він опублікував у своєму Twitter.

Кулеба зауважив, що ця ситуація – перевірка для самого ЄС, а Україна платить за усі затримки людськими життями.

"Неспроможність ЄС втілити у життя власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України спантеличує. Це тест на те, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих безпекових рішень. А для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", – зазначив міністр закордонних справ.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.