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Кулеба розчарований гальмуванням рішення ЄС про спільну купівлю боєприпасів для України

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 16:54
Кулеба розчарований гальмуванням рішення ЄС про спільну купівлю боєприпасів для України
Дмитро Кулеба. фото з Facebook

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що запуск рішення ЄС про спільну закупівлю боєприпасів для України досі гальмується через суперечки країн-членів. 

Як повідомляє "Європейська правда", короткий коментар він опублікував у своєму Twitter.

Кулеба зауважив, що ця ситуація – перевірка для самого ЄС, а Україна платить за усі затримки людськими життями.

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"Неспроможність ЄС втілити у життя власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України спантеличує. Це тест на те, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих безпекових рішень. А для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", – зазначив міністр закордонних справ. 

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Нагадаємо, хоча Євросоюз вже схвалив загальну схему закупівлі та виділив на це 2 млрд євро, країни-члени продовжують сперечатися щодо деяких деталей – зокрема, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії зі США та Британії. 

Видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.

Теми: війнаЄСМЗС
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