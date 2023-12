Кулеба разочарован торможением решения ЕС о совместной покупке боеприпасов для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что запуск решения ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины до сих пор тормозится из-за споров стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", короткий комментарий он опубликовал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что эта ситуация – проверка на единство Евросоюза в важных решениях, а Украина платит за все задержки человеческими жизнями.

"Неспособность ЕС воплотить в жизнь собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины озадачивает. Это тест на то, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений по безопасности. А для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", – отметил министр иностранных дел.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.