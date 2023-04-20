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Кулеба разочарован торможением решения ЕС о совместной покупке боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 16:54
Кулеба разочарован торможением решения ЕС о совместной покупке боеприпасов для Украины
Дмитрий Кулеба. фото из Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что запуск решения ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины до сих пор тормозится из-за споров стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", короткий комментарий он опубликовал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что эта ситуация – проверка на единство Евросоюза в важных решениях, а Украина платит за все задержки человеческими жизнями.

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"Неспособность ЕС воплотить в жизнь собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины озадачивает. Это тест на то, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений по безопасности. А для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", – отметил министр иностранных дел.

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Напомним, хотя Евросоюз уже одобрил общую схему закупки и выделил на это 2 млрд евро, страны-члены продолжают спорить о некоторых деталях – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Великобритании.

Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Франция и Польша устроили спор в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.

Темы: войнаЕСМИД
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