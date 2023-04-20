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У Латвії заборонили святкувати 9 травня

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 17:23
У Латвії заборонили святкувати 9 травня
скриншот

Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Раніше передбачалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і був ухвалений.

Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. 

Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року 9 травня у Латвії оголошували днем пам'яті загиблих в Україні. Тоді теж діяли обмеження на проведення заходів і заборона на використання піротехніки.

Тим часом в Естонії поліція попередила, що жорстко реагуватиме на символи агресії та пропаганду війни 9 травня.

Теми: Латвія9 травня
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