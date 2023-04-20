Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Латвии запретили праздновать 9 мая

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 17:23
В Латвии запретили праздновать 9 мая
скриншот

Сейм Латвии в четверг, 20 апреля, в двух чтениях в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

Ранее предполагалось, что Сейм примет решение, согласно которому в этом году 9 мая будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине, однако Комиссия по правам человека и общественных дел подготовила альтернативный проект, который и был принят.

Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов.

Если для проведения таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения.

В аннотации к закону отмечается, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом году 9 мая в Латвии объявляли днем памяти погибших в Украине. Тогда тоже действовали ограничения на проведение мероприятий и запрет на использование пиротехники.

Тем временем в Эстонии полиция предупредила, что будет жестко реагировать на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая.

Темы: Латвия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Латвия
Латвия планирует объявить 9 мая днем памяти погибших в Украине второй год подряд
Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины
США и Латвия подтвердили присутствие своих военных в Украине: участия в войне не принимают
Последние новости
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Все новости...
Реклама: