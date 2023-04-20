В Латвии запретили праздновать 9 мая

Сейм Латвии в четверг, 20 апреля, в двух чтениях в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

Ранее предполагалось, что Сейм примет решение, согласно которому в этом году 9 мая будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине, однако Комиссия по правам человека и общественных дел подготовила альтернативный проект, который и был принят.

Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов.

Если для проведения таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения.

В аннотации к закону отмечается, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

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В прошлом году 9 мая в Латвии объявляли днем памяти погибших в Украине. Тогда тоже действовали ограничения на проведение мероприятий и запрет на использование пиротехники.

Тем временем в Эстонии полиция предупредила, что будет жестко реагировать на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая.