У Сенаті США закликали визнати РФ державою-спонсором тероризму, щоб вплинути на Китай

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час слухань у юридичному комітеті Сенату США щодо російської відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Голос Америки.

На думку сенатора, визнання РФ державою-спонсором тероризму вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою.

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Грем зазначив, що вважає високою ймовірність надання Китаєм летальної допомоги Росії.

"І якщо вони це зроблять, я хотів би, щоб вони зіткнулися з санкціями, передбаченими за сприяння державі-спонсору тероризму. Ми маємо шанс стримати Китай, оголосивши Росію державою-спонсором тероризму", – сказав він.

Сенатор закликав Конгрес уникнути, на його думку, таких же помилок, як перед повномасштабним вторгненням Росії, коли "ми посилали росіянам невірні сигнали"

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"Я не хочу надсилати невірний сигнал китайцям. Я хочу, щоб Китай знав, що згідно із законодавством США, Росія є державою-спонсором тероризму, і ви допомагаєте їм на свій страх і ризик", – підкреслив Грем.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем. Адміністрація Байдена раніше відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, у травні 2022 року Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію – державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

21 березня литовський Сейм закликав держави-партнери підготувати кроки для "повної міжнародної ізоляції" РФ.