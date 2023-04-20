Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сенате США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма, чтобы повлиять на Китай

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 17:51

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время слушаний в юридическом комитете Сената США относительно российской ответственности за преступления в Украине, сообщает Голос Америки.

По мнению сенатора, признание РФ государством-спонсором терроризма повлияет на поведение Китая и предостережет Пекин от сотрудничества с Москвой.

Реклама:

Грэм отметил, что считает высокой вероятность предоставления Китаем летальной помощи России.

"И если они это сделают, я хотел бы, чтобы они столкнулись с санкциями, предусмотренными за содействие государству-спонсору терроризма. У нас есть шанс сдержать Китай, объявив Россию государством-спонсором терроризма", – сказал он.

Сенатор призвал Конгресс избежать, по его мнению, таких же ошибок, как перед полномасштабным вторжением России, когда "мы посылали россиянам неверные сигналы"

ВИДЕО ДНЯ

"Я не хочу посылать неверный сигнал китайцам. Я хочу, чтобы Китай знал, что согласно законодательству США, Россия является государством-спонсором терроризма, и вы помогаете им на свой страх и риск", – подчеркнул Грэм.

Напомним, в мае 2022 года Сейм Литвы одобрил резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом, а Россию – государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм.

21 марта литовский Сейм призвал государства-партнеры подготовить шаги для "полной международной изоляции" РФ.

Темы: СШАтерроризмКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: