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В Сенате США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма, чтобы повлиять на Китай

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 17:51

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время слушаний в юридическом комитете Сената США относительно российской ответственности за преступления в Украине, сообщает Голос Америки.

По мнению сенатора, признание РФ государством-спонсором терроризма повлияет на поведение Китая и предостережет Пекин от сотрудничества с Москвой.

Грэм отметил, что считает высокой вероятность предоставления Китаем летальной помощи России.

"И если они это сделают, я хотел бы, чтобы они столкнулись с санкциями, предусмотренными за содействие государству-спонсору терроризма. У нас есть шанс сдержать Китай, объявив Россию государством-спонсором терроризма", – сказал он.

Сенатор призвал Конгресс избежать, по его мнению, таких же ошибок, как перед полномасштабным вторжением России, когда "мы посылали россиянам неверные сигналы"

"Я не хочу посылать неверный сигнал китайцам. Я хочу, чтобы Китай знал, что согласно законодательству США, Россия является государством-спонсором терроризма, и вы помогаете им на свой страх и риск", – подчеркнул Грэм.

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Напомним, в мае 2022 года Сейм Литвы одобрил резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом, а Россию – государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм.

21 марта литовский Сейм призвал государства-партнеры подготовить шаги для "полной международной изоляции" РФ.

Темы: СШАтерроризмКитай
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