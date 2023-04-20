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Стефанчук: Парламентські вибори зараз не на часі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 квітня 2023, 17:59
Стефанчук: Парламентські вибори зараз не на часі
Руслан Стефанчук, фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання парламентських виборів зараз не на часі, оскільки, відповідно до законодавства, вони не можуть проводитись під час воєнного стану.

Джерело: Стефанчук в інтерв′ю "Укрінформу"

Пряма мова Стефанчука: "Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство".

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Деталі: За його словами, питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів.

Водночас у законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.

"Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", – сказав спікер ВРУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Тобто, наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні 2023 року.

Теми: Верховна РадаСтефанчуквибори
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