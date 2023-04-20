Стефанчук: Парламентські вибори зараз не на часі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання парламентських виборів зараз не на часі, оскільки, відповідно до законодавства, вони не можуть проводитись під час воєнного стану.

Джерело: Стефанчук в інтерв′ю "Укрінформу"

Пряма мова Стефанчука: "Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство".

Деталі: За його словами, питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів.

Водночас у законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.

"Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", – сказав спікер ВРУ.

Нагадаємо: Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Тобто, наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні 2023 року.