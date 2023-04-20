Стефанчук: Парламентские выборы сейчас не ко времени

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос парламентских выборов сейчас не ко времени, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

Источник: Стефанчук в интервью "Укринформу"

Прямая речь Стефанчука: "Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае надо менять закон, но, опять-таки, я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество".

Детали: По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов.

В то же время в законе "О правовом режиме военного положения" сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться. По мнению Стефанчука, это логично, потому что невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах.

"Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно концентрироваться. Это точно не вопрос выборов", - сказал спикер ВРУ.

Напомним: Согласно Конституции, очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. То есть, следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года.