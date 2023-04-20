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Стефанчук: Парламентские выборы сейчас не ко времени

Станислав ПогориловЧетверг, 20 апреля 2023, 17:59
Стефанчук: Парламентские выборы сейчас не ко времени
Руслан Стефанчук, фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос парламентских выборов сейчас не ко времени, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

Источник: Стефанчук в интервью "Укринформу"

Прямая речь Стефанчука: "Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае надо менять закон, но, опять-таки, я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество".

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Детали: По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов.

В то же время в законе "О правовом режиме военного положения" сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться. По мнению Стефанчука, это логично, потому что невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах.

"Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно концентрироваться. Это точно не вопрос выборов", - сказал спикер ВРУ.

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Напомним: Согласно Конституции, очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. То есть, следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года.

Темы: Верховная РадаСтефанчуквиборы
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