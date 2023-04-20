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Секретні документи Пентагону: Китай відмовився давати "вагнерівцям" зброю

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 18:19

Російська приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у повномасштабній війні в Україні, безуспішно просила Китай надати зброю на початку року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times, про це свідчать секретні документи Міністерства оборони США, які потрапили в мережу.

Згідно з одним із опублікованих документів Пентагону, представники ПВК "Вагнера", яка контролюється близьким соратником Владіміра Путіна Євгенієм Пригожиним, "шукали боєприпаси і обладнання" в Китаю "на початку 2023 року".

Але станом на початок січня Китай "не надіслав (ПВК "Вагнера" – ред.) жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів із (ПВК "Вагнера" – ред.) щодо постачання зброї", йдеться в тому ж документі.

У "зливах" Пентагону також згадуються успішні приклади придбання ПВК "Вагнера" зброї в інших союзників Москви – Білорусі та Сирії.

Згідно з одним із документів, на початок січня Білорусь "уже поставила 50% обіцяної зброї" та запропонувала надіслати "вагнерівцям" 300 тисяч снарядів для гранатометів ВОГ-17. Бойовики також придбали в Сирії шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат у невстановлений час.

А в Туреччині ПВК "Вагнера" намагалась домовитись про закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичних артилерійських установок, але отримала відмову.

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ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Наприкінці минулого року Білий дім продемонстрував фотографії американської розвідки, на яких російські залізничні вагони в'їжджають до Північної Кореї, забирають вантаж із піхотними ракетами і ракетами і повертаються до Росії.

Теми: КитайСШАзброяРосія
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