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Секретные документы Пентагона: Китай отказался давать "вагнеровцам" оружие

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 18:19

Российская частная военная компания "Вагнера", которая участвует в полномасштабной войне в Украине, безуспешно просила Китай предоставить оружие в начале года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times, об этом свидетельствуют секретные документы Министерства обороны США, которые попали в сеть.

Согласно одному из опубликованных документов Пентагона, представители ЧВК "Вагнера", которая контролируется близким соратником Владимира Путина Евгением Пригожиным, "искали боеприпасы и оборудование" в Китае "в начале 2023 года".

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Но по состоянию на начало января Китай "не прислал (ЧВК "Вагнера" – ред.) никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов с (ЧВК "Вагнера" – ред.) по поставкам оружия", говорится в том же документе.

Как пишет FT, обращение "вагнеровцев" к Китаю указывает на то, что они по крайней мере частично были уверены в открытости Пекина к предоставлению России оружия.

В "сливах" Пентагона также упоминаются успешные примеры приобретения ЧВК "Вагнера" оружия у других союзников Москвы – Беларуси и Сирии.

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Согласно одному из документов, на начало января Беларусь "уже поставила 50% обещанного оружия" и предложила прислать "вагнеровцам" 300 тысяч снарядов для гранатометов ВОГ-17. Боевики также приобрели в Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.

А в Турции ЧВК "Вагнера" пыталась договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок, но получила отказ.

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

В конце прошлого года Белый дом продемонстрировал фотографии американской разведки, на которых российские железнодорожные вагоны въезжают в Северную Корею, забирают груз с пехотными ракетами и ракетами и возвращаются в Россию - вероятно, по заказу ЧВК "Вагнера".

Темы: КитайСШАоружиеРосcия
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