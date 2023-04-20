Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УП.Чат: Нові воєнні злочини ПВК "Вагнер", заборона ЄС на українське зерно, вплив війни на вибори

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 19:00
УП.Чат: Нові воєнні злочини ПВК Вагнер, заборона ЄС на українське зерно, вплив війни на вибори
Ілюстрація "Української правди"

У новому випуску програми "УП.Чат" учасники обговорили відеосвідчення представників ПВК "Вагнер" про розстріли українських дітей та рішення низки країн ЄС про обмеження на імпорт українського зерна, а також спробували спрогнозувати, чим зможуть здивувати результати виборів у повоєнній Україні. 

Деталі: У розмові в’язали участь блогер та журналіст Денис Казанський, заступник головної редакторки УП Михайло Кригель, головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков та журналістка "Української правди" Софія Середа.

Реклама:
Теми: УкраїнавійнаВагнервибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Україна
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: