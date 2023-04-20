УП.Чат: Нові воєнні злочини ПВК "Вагнер", заборона ЄС на українське зерно, вплив війни на вибори

У новому випуску програми "УП.Чат" учасники обговорили відеосвідчення представників ПВК "Вагнер" про розстріли українських дітей та рішення низки країн ЄС про обмеження на імпорт українського зерна, а також спробували спрогнозувати, чим зможуть здивувати результати виборів у повоєнній Україні.

Деталі: У розмові в’язали участь блогер та журналіст Денис Казанський, заступник головної редакторки УП Михайло Кригель, головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков та журналістка "Української правди" Софія Середа.

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