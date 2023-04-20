УП.Чат: Новые военные преступления ЧВК "Вагнер", запрет ЕС на украинское зерно, влияние войны на выборы

В новом выпуске программы "УП.Чат" участники обсудили видеосвидетельства представителей ЧВК "Вагнер" о расстрелах украинских детей и решение ряда стран ЕС об ограничении на импорт украинского зерна, а также попытались спрогнозировать, чем смогут удивить результаты выборов в послевоенной Украине.

Детали: В разговоре участвовали блогер и журналист Денис Казанский, заместитель главного редактора УП Михаил Кригель, главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков и журналистка "Украинской правды" София Середа.

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