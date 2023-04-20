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Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 19:38
Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів
фото: Getty Images

Литовський Сейм у четвер подолав вето президента Гітанаса Науседи на закон про обмежувальні заходи щодо громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними голосування за документ, його підтримали 99 парламентарів Литви, сім проголосували проти, ще два – утримались. Для подолання вето президента достатньо було б голосів 77 членів Сейму.

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Депутатам видались непереконливими аргументи Науседи, який пропонував урівняти обмеження щодо громадян Росії та Білорусі.

Проти, серед іншого, виступили міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, а також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, які вказували, що для білорусів не потрібно вводити настільки ж суворі обмеження, як для росіян.

Ухвалена редакція закону обмежує можливість росіян і білорусів отримувати візи в Литві, а також ввозити і вивозити українські гривні з Литви до травня 2024 року. Крім того, росіян тимчасово позбавлять права купувати нерухомість, а їхні заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання якийсь час не прийматимуться.

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Обмеження Сейму не поширюються на всіх громадян Росії та Білорусі, закон передбачає певні винятки.

Перед голосуванням міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що законопроєкт про національні санкції щодо росіян і білорусів необхідно ухвалити якомога швидше.

Теми: ЛитвасанкціїРосія
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