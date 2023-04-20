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Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 19:38
Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов
фото: Getty Images

Литовский Сейм в четверг преодолел вето президента Гитанаса Науседы на закон об ограничительных мерах в отношении граждан России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно данным голосования за документ, его поддержали 99 парламентариев Литвы, семь проголосовали против, еще два – воздержались. Для преодоления вето президента достаточно было бы голосов 77 членов Сейма.

Депутатам показались неубедительными аргументы Науседы, который предлагал уравнять ограничения в отношении граждан России и Беларуси.

Против, среди прочего, выступили министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которые указывали, что для белорусов не нужно вводить столь же строгие ограничения, как для россиян.

Принятая редакция закона ограничивает возможность россиян и белорусов получать визы в Литве, а также ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы до мая 2024 года. Кроме того, россиян временно лишат права покупать недвижимость, а их заявления на получение разрешений на временное проживание какое-то время не будут приниматься.

Ограничения Сейма не распространяются на всех граждан России и Беларуси, закон предусматривает определенные исключения.

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Перед голосованием министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что законопроект о национальных санкциях в отношении россиян и белорусов необходимо принять как можно скорее.

Темы: ЛитвасанкцииРосcия
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