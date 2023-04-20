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Молдова заявила про порушення режиму безпеки російськими військами в "Придністров'ї"

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 20:10
Молдова заявила про порушення режиму безпеки російськими військами в Придністров'ї
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На засіданні Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією в "Придністров’ї" Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Moldpres, ідеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови.

Під час засідання ОКК Молдова порушила питання про незаконні пости "придністровських" силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Молдовська делегація звернула увагу на неодноразові випадки розміщення об’єднаними миротворчими силами блокпостів, на яких необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів, акредитованих у Молдові.

Також Кишинів вказав на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом з лютого по квітень 2023 року. Йшлось про неузгоджені "пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил".

У Бюро з питань реінтеграції Молдови наголосили, що ці інциденти "мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів".

У зв’язку з цим Кишинів закликав російський військовий контингент утриматися від дестабілізуючих дій і сприяти збереженню миру на берегах Дністра.

ВІДЕО ДНЯ

Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у Придністровському конфлікті.

Сама по собі ОГРВ є досить нечисельною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров’ї незаконною і вимагає її виведення. Раніше російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості в них немає.

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Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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