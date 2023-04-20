Молдова заявила о нарушении режима безопасности российскими войсками в "Приднестровье"

На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в "Приднестровье" Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Moldpres, говорится в заявлении Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы.

Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах "приднестровских" силовых структур и необходимости их вывода из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе и дипломатов, аккредитованных в Молдове.

Также Кишинев указал на нарушение режима Зоны безопасности со стороны российского военного контингента с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".

В Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы отметили, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".

В связи с этим Кишинев призвал российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра.

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Военный контингент РФ в Приднестровье имеет официальное название Оперативная группа российских войск (ОГРВ). ОГРВ создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и принимала активное участие в Приднестровском конфликте.

Сама по себе ОГРВ является достаточно немногочисленной: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРВ в Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли осуществлять ротацию через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.

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