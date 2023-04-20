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Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 21:40
Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України
Фото: wikipedia

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець підпише угоду із Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTV Slovenija.

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

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Як пояснили в Міністерстві оборони Словенії, угода встановлює межі участі держав-членів у проєкті й "не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки лише встановлює рамки для подальшої співпраці".

Таким чином, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого наразі приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців, який складається з трьох етапів.

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На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Але країни-члени продовжують сперечатися щодо деяких деталей – зокрема, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії зі США та Британії. 

Видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.

Все про домовленість європейських держав читайте у статті: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: СловеніязброяУкраїнавійна
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