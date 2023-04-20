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Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 21:40
Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины
Фото: wikipedia

Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) о присоединении к проекту совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTV Slovenija.

Решение приняли на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставок артиллерийских боеприпасов в Украину, который предусматривает предоставление одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

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Как пояснили в Министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и "не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку лишь устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества".

Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому на данный момент присоединились 23 страны-члена ЕС и Норвегия.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, который состоит из трех этапов.

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На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – всего на это выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять собственные мощности по их изготовлению.

Но страны-члены продолжают спорить о некоторых деталях – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Великобритании.

Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Франция и Польша устроили спор в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: СловенияоружиеУкраинавойна
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