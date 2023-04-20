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Байден поговорив із Макроном після його неоднозначних заяв про США і Китай

Четвер, 20 квітня 2023, 23:42
Байден поговорив із Макроном після його неоднозначних заяв про США і Китай
Джозеф Байден, фото Getty Images

Президенти Сполучених Штатів і Франції Джо Байден та Емманюель Макрон провели телефонну розмову в четвер увечері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.

Обидва лідери, як зазначається, обговорили нещодавній візит президента Франції до Китаю та ситуацію довкола Тайванської протоки, а також "підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії".

У повідомленні офісу Макрона окремо підкреслюється, що "Китай відіграє важливу роль у сприянні в середньостроковій перспективі завершенню конфлікту (війни в Україні – ред.) відповідно до принципів і цілей Статуту ООН".

"Голови двох держав погодилися з важливістю продовження взаємодії з китайською владою на цій основі", – зазначається там.

Крім того, Байден порушив питання про необхідність посилення військового потенціалу Європи, й Макрон запевнив, що "Франція відіграватиме в цьому свою повноцінну роль".

Це перша телефонна розмова між лідерами після того, як по дорозі з Китаю президент Франції закликав ЄС зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену "американським ритмом і надмірною реакцією КНР".

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Інтерв'ю Макрона набуло широкого розголосу і здійняло хвилю критики, дипломати заговорили про шкоду для України. Також відомо, що заяви французького лідера спантеличили навіть дипломатів його країни.

Оглядачі припускають, що риторика Макрона пов'язана з його прагненням залучити Китай до процесу врегулювання війни між Україною та Росією.

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