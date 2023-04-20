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Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае

Четверг, 20 апреля 2023, 23:42
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
Джозеф Байден, фото Getty Images

Президенты Соединенных Штатов и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор в четверг вечером.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Елисейского дворца.

Оба лидера, как отмечается, обсудили недавний визит президента Франции в Китай и ситуацию вокруг Тайваньского пролива, а также "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины на фоне жестокой агрессии России".

В сообщении офиса Макрона отдельно подчеркивается, что "Китай играет важную роль в содействии в среднесрочной перспективе завершению конфликта (войны в Украине – ред.) в соответствии с принципами и целями Устава ООН".

"Главы двух государств согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе", – отмечается там.

Кроме того, Байден поднял вопрос о необходимости усиления военного потенциала Европы, и Макрон заверил, что "Франция будет играть в этом свою полноценную роль".

Это первый телефонный разговор между лидерами после того, как по дороге из Китая президент Франции призвал ЕС уменьшить зависимость от США и предостерег от втягивания в кризис вокруг Тайваня, вызванный "американским ритмом и чрезмерной реакцией КНР".

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Интервью Макрона получило широкую огласку и подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины. Также известно, что заявления французского лидера озадачили даже дипломатов его страны.

Обозреватели предполагают, что риторика Макрона связана с его стремлением привлечь Китай к процессу урегулирования войны между Украиной и Россией.

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