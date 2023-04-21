Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: за добу – 44 "прильоти"

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 02:16
Обстріли Сумщини: за добу – 44 прильоти
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 20 квітня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 44 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (25 "прильотів") та артилерії (9 "прильотів").

По території Великописарівської громади ворог здійснив обстріл з гранатомету (АГС), було 10 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Сумська область
Росіяни гатили по Сумщині, скинули 5 мін
165 ворожих прильотів по Сумщині: одна загибла, двоє поранених
Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: