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Обстріли Сумщини: за добу – 44 "прильоти"

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 02:16
Обстріли Сумщини: за добу – 44 прильоти
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 20 квітня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 44 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (25 "прильотів") та артилерії (9 "прильотів").

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По території Великописарівської громади ворог здійснив обстріл з гранатомету (АГС), було 10 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без наслідків.

Теми: Сумська областьобстріл
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