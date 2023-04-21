Обстріли Сумщини: за добу – 44 "прильоти"

Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 20 квітня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 44 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (25 "прильотів") та артилерії (9 "прильотів").

По території Великописарівської громади ворог здійснив обстріл з гранатомету (АГС), було 10 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без наслідків.