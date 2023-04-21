Обстріли Сумщини: за добу – 44 "прильоти"
П'ятниця, 21 квітня 2023, 02:16
Протягом 20 квітня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 44 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (25 "прильотів") та артилерії (9 "прильотів").
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По території Великописарівської громади ворог здійснив обстріл з гранатомету (АГС), було 10 "прильотів".
В усіх випадках обійшлося без наслідків.