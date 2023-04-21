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Обстрелы Сумщины: за сутки – 44 "прилета"

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 02:16
Обстрелы Сумщины: за сутки – 44 прилета
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 20 апреля россияне совершили обстрелы 2 пограничных громад Сумской области, зафиксировано 44 "прилета" из минометов, артиллерии, гранатометов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне били из минометов (25 "прилетов") и артиллерии (9 "прилетов").

По территории Великописаревской громады враг совершил обстрел из гранатомета (АГС), было 10 "прилетов".

Во всех случаях обошлось без последствий.

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Темы: Сумская областьобстрел
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