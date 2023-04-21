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Британська розвідка: Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на очікуваний контрнаступ України

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 09:50
Британська розвідка: Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на очікуваний контрнаступ України
Українські танки. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Британська розвідка вважає, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактору на очікуваний контрнаступ України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії від 21 квітня.

Аналітики зазначають, що на території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, скоріш за все, ускладнює військові операції для обох сторін.

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"Втім, російські онлайн-ресурси скоріш за все перебільшують загальний вплив грязюки на спроможності українських сил у рамках своєї інформаційної операції, спрямованої на підвищення морального духу росіян і деморалізації тих, хто підтримує Україну, перед її очікуваним контрнаступом", – зазначають в огляді.

Розвідка зазначає, що ближчими тижнями стан ґрунтів з точки зору ведення бойових дій покращиться, і більшою проблемою напевно буде мінна небезпека, на яку сторонам доведеться зважати під час усіх маневрів поза дорогами. 

У попередньому огляді розповідали, що повідомлення Росії про поїздку Путіна на окупований південь України викрили зміну початкової організації російських сил.

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Теми: Росіяконтрнаступрозвідкапогода
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