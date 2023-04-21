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Британская разведка: Пропаганда РФ преувеличивает влияние погоды на ожидаемое контрнаступление Украины

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 09:50
Британская разведка: Пропаганда РФ преувеличивает влияние погоды на ожидаемое контрнаступление Украины
Украинские танки. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Британская разведка считает, что хотя состояние почв весной действительно затрудняет ведение боевых действий, российская пропаганда преувеличивает влияние этого фактора на ожидаемое контрнаступление Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании от 21 апреля.

Аналитики отмечают, что на территории Украины сейчас преимущественно влажная почва, и грязь, скорее всего, усложняет военные операции для обеих сторон.

"Впрочем, российские онлайн-ресурсы, скорее всего, преувеличивают общее влияние грязи на способности украинских сил в рамках своей информационной операции, направленной на повышение морального духа россиян и деморализацию тех, кто поддерживает Украину, перед ее ожидаемым контрнаступлением", – отмечают в обзоре.

Разведка отмечает, что в ближайшие недели состояние почв с точки зрения ведения боевых действий улучшится, и большей проблемой, наверное, будет минная опасность, которую сторонам придется учитывать во время всех маневров вне дорог.

В предыдущем обзоре рассказывали, что сообщения России о поездке Путина на оккупированный юг Украины раскрыли изменение первоначальной организации российских сил.

Темы: Росcияконтрнаступлениеразведкапогода
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