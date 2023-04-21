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У Брянській області РФ на житловий будинок упав безпілотник – губернатор

Ірина БалачукП'ятниця, 21 квітня 2023, 10:29
У Брянській області РФ на житловий будинок упав безпілотник – губернатор
Скриншот з google.maps

У місті Клинці Брянської області Росії на житловий будинок упав нібито український безпілотник, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "У результаті атаки ЗСУ в місті Клинці на територію житлового будинку впав безпілотник".

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Деталі: За його словами, постраждалих немає, але є часткові руйнування домоволодіння – зокрема, вибито скло.

На місці працюють оперативні служби, підсумував Богомаз.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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