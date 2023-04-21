У Брянській області РФ на житловий будинок упав безпілотник – губернатор
П'ятниця, 21 квітня 2023, 10:29
У місті Клинці Брянської області Росії на житловий будинок упав нібито український безпілотник, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.
Джерело: Богомаз у Telegram
Пряма мова Богомаза: "У результаті атаки ЗСУ в місті Клинці на територію житлового будинку впав безпілотник".
Деталі: За його словами, постраждалих немає, але є часткові руйнування домоволодіння – зокрема, вибито скло.
На місці працюють оперативні служби, підсумував Богомаз.
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