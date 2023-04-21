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В Брянской области РФ на жилой дом упал беспилотник – губернатор

Ирина БалачукПятница, 21 апреля 2023, 10:29
В Брянской области РФ на жилой дом упал беспилотник – губернатор
Скриншот из google.maps

В городе Клинцы Брянской области России на жилой дом упал якобы украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник".

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Детали: По его словам, пострадавших нет, но есть частичные разрушения домовладения – в частности, выбиты стекла.

На месте работают оперативные службы, подытожил Богомаз.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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