В Брянской области РФ на жилой дом упал беспилотник – губернатор
Пятница, 21 апреля 2023, 10:29
В городе Клинцы Брянской области России на жилой дом упал якобы украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь Богомаза: "В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник".
Детали: По его словам, пострадавших нет, но есть частичные разрушения домовладения – в частности, выбиты стекла.
На месте работают оперативные службы, подытожил Богомаз.
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