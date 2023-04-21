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СБУ схопила палїів пожежної частини на Київщині: служили рятувальниками в окупантів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 11:19
СБУ схопила палїів пожежної частини на Київщині: служили рятувальниками в окупантів
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала 2 рятувальників ДСНС, які перейшли на сторону росіян під час вторгнення на Київщині та підпалили пожежну частину в селищі Іванків на вимогу окупантів.

Джерело: пресслужби СБУ, Київської облпрокуратури

Дослівно: "Зловмисниками виявились двоє посадовців 41 державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу".

Деталі: На виконання вказівки росіян 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

 

Таким чином агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів.

 

Після підпалу підозрювані вказали окупантам на трьох осіб, які намагалися ліквідувати пожежу. Росіяни взяли їх в полон та катували.

Зрадникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування.

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Теми: СБУокупаціявійнаКиївська область
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