СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов

Служба безопасности задержала 2 спасателей ГСЧС, которые перешли на сторону россиян во время вторжения на Киевщине и подожгли пожарную часть в поселке Иванков по требованию оккупантов.

Источник: пресс-службы СБУ, Киевской облпрокуратуры

Дословно: "Злоумышленниками оказались двое должностных лиц 41 государственной пожарно-спасательной части главного управления ГСЧС в Киевской области. Во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь".

Детали: Во исполнение указания россиян 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

Таким образом агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

После поджога подозреваемые указали оккупантам на трех человек, которые пытались ликвидировать пожар. Россияне взяли их в плен и пытали.

Предателям избрали меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование.