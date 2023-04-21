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СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов

Станислав ПогориловПятница, 21 апреля 2023, 11:19
СБУ схватила поджигателей пожарной части на Киевщине: служили спасателями у оккупантов
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала 2 спасателей ГСЧС, которые перешли на сторону россиян во время вторжения на Киевщине и подожгли пожарную часть в поселке Иванков по требованию оккупантов.

Источник: пресс-службы СБУ, Киевской облпрокуратуры

Дословно: "Злоумышленниками оказались двое должностных лиц 41 государственной пожарно-спасательной части главного управления ГСЧС в Киевской области. Во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь".

Детали: Во исполнение указания россиян 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

 

Таким образом агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

 

После поджога подозреваемые указали оккупантам на трех человек, которые пытались ликвидировать пожар. Россияне взяли их в плен и пытали.

Предателям избрали меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование.

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Темы: СБУоккупациявойнаКиевская область
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