Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Польщі скликав термінову нараду, щоб вирішити проблеми з українським зерном

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 11:49
Прем'єр Польщі скликав термінову нараду, щоб вирішити проблеми з українським зерном
Матеуш Моравецьки, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав 21 квітня додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM. 

Перш за все, польський уряд має намір ухвалити закон про дотації та про закупівлю пшениці. Зокрема, фермерам мають гарантувати щонайменше 1400 злотих за тонну зерна.

Інший закон має передбачити дотації до 500 злотих на добрива. Також збільшать відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих.

Уряд збирається на це додаткове засідання, оскільки блокування імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв, зауважує радіостанція. Це є великою проблемою для партії влади "Право і справедливість" перед виборами.

Крім того, не виключено, що Сейм Польщі збереться на додаткове засідання для ухвалення аграрних законів.

У вівторок Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна. Транзит дозволили відновити у ніч на 21 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться детально про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.

Теми: ПольщазерноУкраїнаторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Польща
Німецька Patriot лишатиметься у Польщі до червня, у Словаччині – до кінця року
Відновлення транзиту агропродукції через Польщу: Укртрансбезпека опублікувала нові правила
Польща домовляється про обслуговування “Леопардів” з України
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: