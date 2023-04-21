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Прем'єр Польщі скликав термінову нараду, щоб вирішити проблеми з українським зерном

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 11:49
Прем'єр Польщі скликав термінову нараду, щоб вирішити проблеми з українським зерном
Матеуш Моравецьки, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав 21 квітня додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM. 

Перш за все, польський уряд має намір ухвалити закон про дотації та про закупівлю пшениці. Зокрема, фермерам мають гарантувати щонайменше 1400 злотих за тонну зерна.

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Інший закон має передбачити дотації до 500 злотих на добрива. Також збільшать відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих.

Уряд збирається на це додаткове засідання, оскільки блокування імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв, зауважує радіостанція. Це є великою проблемою для партії влади "Право і справедливість" перед виборами.

Крім того, не виключено, що Сейм Польщі збереться на додаткове засідання для ухвалення аграрних законів.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна. Транзит дозволили відновити у ніч на 21 квітня.

Дивіться детально про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.

Теми: ПольщазерноУкраїнаторгівля
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