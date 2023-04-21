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Премьер Польши созвал срочное совещание, чтобы решить проблемы с украинским зерном

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 11:49
Премьер Польши созвал срочное совещание, чтобы решить проблемы с украинским зерном
Матеуш Моравецкий, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал 21 апреля дополнительное заседание правительства, поскольку блокирование Варшавой импорта зерна из Украины не успокоило недовольство аграриев. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радиостанция RMF FM. 

Прежде всего, польское правительство намерено принять закон о дотациях и о закупке пшеницы. В частности, фермерам должны гарантировать не менее 1400 злотых за тонну зерна.

Другой закон должен предусмотреть дотации до 500 злотых на удобрения. Также увеличат возмещение акцизного сбора на сельскохозяйственное топливо до 2 злотых.

Правительство собирается на это дополнительное заседание, поскольку блокирование импорта зерна из Украины не успокоило недовольство аграриев, отмечает радиостанция. Это является большой проблемой для партии власти "Право и справедливость" перед выборами.

Кроме того, не исключено, что Сейм Польши соберется на дополнительное заседание для принятия аграрных законов.

Во вторник Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна. Транзит разрешили восстановить в ночь на 21 апреля.

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Темы: ПольшазерноУкраинаторговля
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