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Родичам замкомбата майже рік платили "бойові", хоча ті не були на фронті – ДБР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 11:58
Родичам замкомбата майже рік платили бойові, хоча ті не були на фронті – ДБР
Фото: ДБР

Доньці та колишній дружині заступника командира частини на Рівненщині майже рік платили "бойові" доплати, хоча ті не перебували у зоні бойових дій – державі завдано збитків на щонайменше 1 млн грн.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: За інформацією слідства, з початку повномасштабного вторгнення керівництво батальйону систематично преміювало підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте, принаймні двоє військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тисяч грн, продовжували перебувати на території Рівненської області. Йдеться, зокрема, про доньку та колишню дружину заступника командира частини, які наразі є військовослужбовцями. 

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Дослівно: "20 квітня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо.

Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів, буде прийняте рішення щодо повідомлення певним особам про підозри".

Більше деталей: ДБР повідомляє, що схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Правопорушення попередньо кваліфікувати як "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)".  

Фігурантам може загрожувати до 8 років у в’язниці. Крім того, вони повинні будуть відшкодувати державі збитки.

Теми: ДБРвоєнні злочиниЗбройні силиРівненська область
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