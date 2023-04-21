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Родственникам замкомбата почти год платили "боевые", хотя те не были на фронте – ГБР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 11:58
Родственникам замкомбата почти год платили боевые, хотя те не были на фронте – ГБР
Фото: ГБР

Дочери и бывшей жене заместителя командира части на Ривненщине почти год платили "боевые" доплаты, хотя те не находились в зоне боевых действий – государству нанесен ущерб на не менее 1 млн грн.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По информации следствия, с начала полномасштабного вторжения руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако, по крайней мере двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тысяч грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Речь идет, в частности, о дочери и бывшей жене заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими. 

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Дословно: "20 апреля 2023 года работники ГБР провели ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных, которые получали доплаты незаконно. В результате следственных действий обнаружена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карточки, мобильные телефоны и тому подобное.

Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части. По результатам изучения изъятых документов, будет принято решение о сообщении определенным лицам о подозрениях".

Больше деталей: ГБР сообщает, что схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 млн грн.

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Правонарушение предварительно квалифицировано как "халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины)".

Фигурантам может грозить до 8 лет в тюрьме. Кроме того, они должны будут возместить государству ущерб.

Темы: ГБРвоенные преступленияВооруженные силыРовенская область
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