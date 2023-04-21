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Рівень води у Києві спадає, але небезпека підтоплень все ще зберігається – КМВА

Ірина БалачукП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:04
Рівень води у Києві спадає, але небезпека підтоплень все ще зберігається – КМВА
Повінь у Києві. Фото ДСНС

Рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, лише за останню добу знизився на 13 см, але небезпека підтоплень все ще зберігається.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальник КМВА Сергія Попка: "Станом на 10:00 21 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 324 см. А це на 13 см менше вчорашнього. Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см. Але зберігається ІІ рівень небезпеки гідрологічних явищ – (помаранчевий)".

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Деталі: Попко нагадав, що критичним для Києва є показник понад 9 400 см.

Наразі внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, у столиці утримується підтоплення заплавних територій – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Також є часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Аварійних підтоплень по Києву, за словами Попка, не зафіксовано.

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За прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікується 22 квітня.

Попко підкреслив, що передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, але відповідні служби міста готові до можливих надзвичайних ситуацій.  

Теми: Київвода
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