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Рівень води у Києві спадає, але небезпека підтоплень все ще зберігається – КМВА

Ірина БалачукП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:04
Рівень води у Києві спадає, але небезпека підтоплень все ще зберігається – КМВА
Повінь у Києві. Фото ДСНС

Рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, лише за останню добу знизився на 13 см, але небезпека підтоплень все ще зберігається.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальник КМВА Сергія Попка: "Станом на 10:00 21 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 324 см. А це на 13 см менше вчорашнього. Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см. Але зберігається ІІ рівень небезпеки гідрологічних явищ – (помаранчевий)".

Деталі: Попко нагадав, що критичним для Києва є показник понад 9 400 см.

Наразі внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, у столиці утримується підтоплення заплавних територій – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Також є часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Аварійних підтоплень по Києву, за словами Попка, не зафіксовано.

За прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікується 22 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Попко підкреслив, що передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, але відповідні служби міста готові до можливих надзвичайних ситуацій.  

Теми: Київвода
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