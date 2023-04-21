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Уровень воды в Киеве спадает, но опасность подтоплений все еще сохраняется – КГВА

Ирина БалачукПятница, 21 апреля 2023, 12:04
Уровень воды в Киеве спадает, но опасность подтоплений все еще сохраняется – КГВА
Наводнение в Киеве. Фото ГСЧС

Уровень воды в Днепре в пределах Киева продолжает спадать, только за последние сутки снизился на 13 см, но опасность подтоплений все еще сохраняется.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "По состоянию на 10:00 21 апреля уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 324 см. А это на 13 см меньше вчерашнего. Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток подряд. За эти последние дни уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 см. Но сохраняется II уровень опасности гидрологических явлений – (оранжевый)".

Детали: Попко напомнил, что критическим для Киева является показатель более 9 400 см.

Сейчас в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, в столице удерживается подтопление пойменных территорий – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, также Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Также есть частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Аварийных подтоплений по Киеву, по словам Попко, не зафиксировано.

По прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидается 22 апреля.

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Попко подчеркнул, что предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, но соответствующие службы города готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

Темы: Киеввода
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