Незабаром в Україні можлива друга хвиля водопілля

Наприкінці квітня – на початку травня в Україні можлива друга хвиля водопілля.

Джерело: "Укргідроенерго"

Дослівно: "На сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

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За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля".

Деталі: ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго", окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції, забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.

Також гідроенергетики продовжують відновлювати потужності, втрачені внаслідок ракетних обстрілів.