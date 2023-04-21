Незабаром в Україні можлива друга хвиля водопілля
П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:06
Наприкінці квітня – на початку травня в Україні можлива друга хвиля водопілля.
Джерело: "Укргідроенерго"
Дослівно: "На сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля".
Деталі: ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго", окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції, забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.
Також гідроенергетики продовжують відновлювати потужності, втрачені внаслідок ракетних обстрілів.