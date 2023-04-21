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Незабаром в Україні можлива друга хвиля водопілля

Олена РощінаП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:06
Незабаром в Україні можлива друга хвиля водопілля
Фото Укргідроенерго

Наприкінці квітня – на початку травня в Україні можлива друга хвиля водопілля.

Джерело: "Укргідроенерго"

Дослівно: "На сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля".

Деталі: ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго", окрім врегулювання ситуації з рівнями води,  виконує покладені на них функції, забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.

Також гідроенергетики продовжують відновлювати потужності, втрачені внаслідок ракетних обстрілів.

Теми: погодастихія
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