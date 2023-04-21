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Вскоре в Украине возможна вторая волна половодья

Елена РощинаПятница, 21 апреля 2023, 12:06
Вскоре в Украине возможна вторая волна половодья
Фото Укргидроэнерго

В конце апреля – начале мая в Украине возможна вторая волна половодья.

Источник: "Укргидроэнерго"

Дословно: "На сегодня Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из "красной" зоны опасности подтоплений. Зато в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.

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По прогнозам синоптиков, в конце апреля – начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки – следовательно, может быть и вторая волна половодья".

Детали: ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго", кроме урегулирования ситуации с уровнями воды, выполняет возложенные на них функции, обеспечивая балансирующим и аварийным резервами энергетическую систему Украины.

Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать мощности, утраченные в результате ракетных обстрелов.

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Темы: погодастихия
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