Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі впіймали чергового перевізника нелегальних мігрантів: влетів у дерево, втікаючи від поліції

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:12
У Польщі впіймали чергового перевізника нелегальних мігрантів: влетів у дерево, втікаючи від поліції
Фото Прикордонної служби Польщі

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали чергового перевізника нелегальних мігрантів з чотирма пасажирами, під час спроби втечі вони потрапили в аварію. 

Про це повідомили прикордонники Підляського воєводства, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще ввечері 19 квітня. Патруль прикордонників із Біловежі дав команду зупинитися автомобілю Nissan Note. Водій натомість прискорився і спробував втекти, його почали наздоганяти.

За кілька кілометрів водій, поспішаючи, не впорався з керуванням на повороті і влетів у дерево. 

На місце викликали рятувальні служби, людей з автомобіля довелося визволяти за допомогою спецобладнання, усіх госпіталізували.

Як з’ясувалося, водій був громадянином Польщі, а його четверо пасажирів – сирійцями, яким вдалося непомітно перейти кордон з Білорусі. 

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

ВІДЕО ДНЯ

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Читайте такожБлокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю.

Теми: Польщаміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Польща
Прем'єр Польщі скликав термінову нараду, щоб вирішити проблеми з українським зерном
Німецька Patriot лишатиметься у Польщі до червня, у Словаччині – до кінця року
Відновлення транзиту агропродукції через Польщу: Укртрансбезпека опублікувала нові правила
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: