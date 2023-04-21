У Польщі впіймали чергового перевізника нелегальних мігрантів: влетів у дерево, втікаючи від поліції

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали чергового перевізника нелегальних мігрантів з чотирма пасажирами, під час спроби втечі вони потрапили в аварію.

Про це повідомили прикордонники Підляського воєводства, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще ввечері 19 квітня. Патруль прикордонників із Біловежі дав команду зупинитися автомобілю Nissan Note. Водій натомість прискорився і спробував втекти, його почали наздоганяти.

За кілька кілометрів водій, поспішаючи, не впорався з керуванням на повороті і влетів у дерево.

На місце викликали рятувальні служби, людей з автомобіля довелося визволяти за допомогою спецобладнання, усіх госпіталізували.

Як з’ясувалося, водій був громадянином Польщі, а його четверо пасажирів – сирійцями, яким вдалося непомітно перейти кордон з Білорусі.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

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З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

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