Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше поймали очередного перевозчика нелегальных мигрантов: влетел в дерево, убегая от полиции

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 12:12
В Польше поймали очередного перевозчика нелегальных мигрантов: влетел в дерево, убегая от полиции
Фото пограничной службы Польши

В Польше вблизи границы с Беларусью задержали очередного перевозчика нелегальных мигрантов с четырьмя пассажирами, при попытке побега автомобиль попал в аварию.

Об этом сообщили пограничники Подляского воеводства, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще вечером 19 апреля. Патруль пограничников из Беловежи дал команду остановиться автомобилю Nissan Note. Водитель вместо этого ускорился и попытался скрыться, его начали догонять.

Через несколько километров водитель в спешке не справился с управлением на повороте и влетел в дерево.

На место вызвали спасательные службы, людей из автомобиля пришлось извлекать с помощью спецоборудования, всех госпитализировали.

Как выяснилось, водитель был гражданином Польши, а его четверо пассажиров – сирийцами, которым удалось незаметно перейти границу из Беларуси.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

ВИДЕО ДНЯ

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Читайте также: Блокада Лукашенко: какие последствия будет иметь закрытие Польшей границы с Беларусью.

Темы: Польшамиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Польша
Премьер Польши созвал срочное совещание, чтобы решить проблемы с украинским зерном
Немецкая Patriot будет оставаться в Польше до июня, в Словакии – до конца года
Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: