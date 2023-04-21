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В Польше поймали очередного перевозчика нелегальных мигрантов: влетел в дерево, убегая от полиции

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 12:12
В Польше поймали очередного перевозчика нелегальных мигрантов: влетел в дерево, убегая от полиции
Фото пограничной службы Польши

В Польше вблизи границы с Беларусью задержали очередного перевозчика нелегальных мигрантов с четырьмя пассажирами, при попытке побега автомобиль попал в аварию.

Об этом сообщили пограничники Подляского воеводства, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще вечером 19 апреля. Патруль пограничников из Беловежи дал команду остановиться автомобилю Nissan Note. Водитель вместо этого ускорился и попытался скрыться, его начали догонять.

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Через несколько километров водитель в спешке не справился с управлением на повороте и влетел в дерево.

На место вызвали спасательные службы, людей из автомобиля пришлось извлекать с помощью спецоборудования, всех госпитализировали.

Как выяснилось, водитель был гражданином Польши, а его четверо пассажиров – сирийцами, которым удалось незаметно перейти границу из Беларуси.

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Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

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Темы: Польшамиграция
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