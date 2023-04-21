Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах
П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:41
Китайські військові планують провести щонайменше п'ять навчань у різних районах, у тому числі біля узбережжя та в Південно-Китайському морі.
Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Китайської адміністрації з безпеки на морі
Деталі: Агентство повідомляє, що одне з анонсованих навчань триватиме три дні у водах біля портового міста Циндао, де розташована головна військово-морська база Народно-визвольної армії Китаю.
"Велика військова діяльність", як пише Bloomberg, проводилася в тому ж районі з 9 ранку до опівдня вівторка.
Моряків застерегли від заходу у води біля узбережжя провінції Шаньдун, де часто проводяться військові навчання.
Що цьому передувало:
- На початку квітян Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.
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