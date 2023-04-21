Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:41
Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах
Фото: Xinhua

Китайські військові планують провести щонайменше п'ять навчань у різних районах, у тому числі біля узбережжя та в Південно-Китайському морі. 

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Китайської адміністрації з безпеки на морі

Деталі: Агентство повідомляє, що одне з анонсованих навчань триватиме три дні у водах біля портового міста Циндао, де розташована головна військово-морська база Народно-визвольної армії Китаю.

Реклама:

"Велика військова діяльність", як пише Bloomberg, проводилася в тому ж районі з 9 ранку до опівдня вівторка.

Моряків застерегли від заходу у води біля узбережжя провінції Шаньдун, де часто проводяться військові навчання. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Китайкорабліфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: