Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах

Китайські військові планують провести щонайменше п'ять навчань у різних районах, у тому числі біля узбережжя та в Південно-Китайському морі.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Китайської адміністрації з безпеки на морі

Деталі: Агентство повідомляє, що одне з анонсованих навчань триватиме три дні у водах біля портового міста Циндао, де розташована головна військово-морська база Народно-визвольної армії Китаю.

"Велика військова діяльність", як пише Bloomberg, проводилася в тому ж районі з 9 ранку до опівдня вівторка.

Моряків застерегли від заходу у води біля узбережжя провінції Шаньдун, де часто проводяться військові навчання.

Що цьому передувало:

На початку квітян Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.