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Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:41
Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах
Фото: Xinhua

Китайські військові планують провести щонайменше п'ять навчань у різних районах, у тому числі біля узбережжя та в Південно-Китайському морі. 

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Китайської адміністрації з безпеки на морі

Деталі: Агентство повідомляє, що одне з анонсованих навчань триватиме три дні у водах біля портового міста Циндао, де розташована головна військово-морська база Народно-визвольної армії Китаю.

"Велика військова діяльність", як пише Bloomberg, проводилася в тому ж районі з 9 ранку до опівдня вівторка.

Моряків застерегли від заходу у води біля узбережжя провінції Шаньдун, де часто проводяться військові навчання. 

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Теми: Китайкорабліфлот
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