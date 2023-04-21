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Китай проведет интенсивные военные учения в нескольких районах

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 12:41
Китай проведет интенсивные военные учения в нескольких районах
Фото: Xinhua

Китайские военные планируют провести не менее пяти учений в разных районах, в том числе у побережья и в Южно-Китайском море. 

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Китайской администрации по безопасности на море

Детали: Агентство сообщает, что одно из анонсированных учений продлится три дня в водах возле портового города Циндао, где расположена главная военно-морская база Народно-освободительной армии Китая.

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"Большая военная деятельность" проводилась в том же районе с 9 утра до полудня вторника.

Моряков предостерегли от захода в воды у побережья провинции Шаньдун, где часто проводятся военные учения. 

Что этому предшествовало:

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  • В начале апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей.

Темы: Китайкораблифлот
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