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Комісія продовжує огляд лаври у Києві, УПЦ МП жаліється, що причащала людей через паркан

П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:43
Комісія продовжує огляд лаври у Києві, УПЦ МП жаліється, що причащала людей через паркан
Фото з сайту УПЦ МП news.church.ua

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики продовжує оглядати приміщення Києво-Печерської лаври, для чого їй доводиться зламувати зачинені двері. Проросійська Українська православна церква скаржиться, що до храму не пускають вірян.

Джерело: МКІП, УПЦ МП, hromadske з посиланням на поліцію

Деталі: Зранку 21 квітня комісія Мінкульту оглянула Братський корпус на Ближніх печерах (корпус №44) та крамницю для продажу ікон – це пам'ятки архітектури національного значення.

Двері у приміщення знову виявилися зачиненими, тому їх відкривали спеціальними засобами. У крамниці представники монастиря зрештою відчинили двері до першого поверху та приміщень першого та другого поверхів.

І в Братському корпусі, і в крамниці вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору. У корпусі було нагромадження меблів, пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковні товари, свічки, календарі, буклети), одягу, взуття та швейного обладнання.

Після огляду корпус і крамницю зачинили та опечатали.

 
 
 
 

Зі свого боку, УПЦ МП заявила, що працівники поліції прийшли до храму на честь ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" під час Літургії з нагоди престольного свята. Поліція закрила вхід на територію церкви, тож "парафіяни, які не встигли увійти, були змушені молитися за стіною".

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"Пізніше священнослужителі вийшли на храмове подвір’я, щоб усі охочі могли приступити до Таїнств. Вірян довелось сповідати та причащати через ґрати", – пожалілися в УПЦ МП. 

Там додали, що правоохоронці впускають людей на територію Лаври тільки після пред’явлення паспорта.

Речниця Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко у коментарі hromadske розповіла, що поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок у Лаврі. Щодо перевірки паспортів – то це звичайний пропускний режим, оскільки працювала комісія.

Пряма мова Тищенко: "Просто перевіряли людей. По суті, безперешкодно пропускали, але перевіряли документи".

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