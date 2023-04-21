Комісія продовжує огляд лаври у Києві, УПЦ МП жаліється, що причащала людей через паркан

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики продовжує оглядати приміщення Києво-Печерської лаври, для чого їй доводиться зламувати зачинені двері. Проросійська Українська православна церква скаржиться, що до храму не пускають вірян.

Джерело: МКІП, УПЦ МП, hromadske з посиланням на поліцію

Деталі: Зранку 21 квітня комісія Мінкульту оглянула Братський корпус на Ближніх печерах (корпус №44) та крамницю для продажу ікон – це пам'ятки архітектури національного значення.

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Двері у приміщення знову виявилися зачиненими, тому їх відкривали спеціальними засобами. У крамниці представники монастиря зрештою відчинили двері до першого поверху та приміщень першого та другого поверхів.

І в Братському корпусі, і в крамниці вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору. У корпусі було нагромадження меблів, пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковні товари, свічки, календарі, буклети), одягу, взуття та швейного обладнання.

Після огляду корпус і крамницю зачинили та опечатали.

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Зі свого боку, УПЦ МП заявила, що працівники поліції прийшли до храму на честь ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" під час Літургії з нагоди престольного свята. Поліція закрила вхід на територію церкви, тож "парафіяни, які не встигли увійти, були змушені молитися за стіною".

"Пізніше священнослужителі вийшли на храмове подвір’я, щоб усі охочі могли приступити до Таїнств. Вірян довелось сповідати та причащати через ґрати", – пожалілися в УПЦ МП.

Там додали, що правоохоронці впускають людей на територію Лаври тільки після пред’явлення паспорта.

Речниця Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко у коментарі hromadske розповіла, що поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок у Лаврі. Щодо перевірки паспортів – то це звичайний пропускний режим, оскільки працювала комісія.

Пряма мова Тищенко: "Просто перевіряли людей. По суті, безперешкодно пропускали, але перевіряли документи".