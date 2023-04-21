Комиссия продолжает осмотр лавры в Киеве, УПЦ МП жалуется, что причащала людей через забор

Комиссия Министерства культуры и информационной политики продолжает осматривать помещения Киево-Печерской лавры, для чего ей приходится взламывать закрытые двери. Пророссийская Украинская православная церковь жалуется, что в храм не пускают верующих.

Источник: МКИП, УПЦ МП, hromadske со ссылкой на полицию

Детали: Утром 21 апреля комиссия Минкульта осмотрела Братский корпус на Ближних пещерах (корпус №44) и магазин для продажи икон – это памятники архитектуры национального значения.

Двери в помещение снова оказались закрытыми, поэтому их открывали специальными средствами. В магазине представители монастыря в конце концов открыли двери в первый этаж и помещения первого и второго этажей.

И в Братском корпусе, и в магазине усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора. В корпусе было скопление мебели, упаковочных материалов, товаров для продажи (церковные товары, свечи, календари, буклеты), одежды, обуви и швейного оборудования.

После осмотра корпус и магазин закрыли и опечатали.

Со своей стороны, УПЦ МП заявила, что сотрудники полиции пришли в храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" во время Литургии по случаю престольного праздника. Полиция закрыла вход на территорию церкви, поэтому "прихожане, которые не успели войти, были вынуждены молиться за стеной".

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"Позже священнослужители вышли на храмовый двор, чтобы все желающие могли приступить к Таинствам. Верующих пришлось исповедовать и причащать через решетку", – пожаловались в УПЦ МП.

Там добавили, что правоохранители впускают людей на территорию Лавры только после предъявления паспорта.

Пресс-секретарь Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии hromadske рассказала, что полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок в Лавре. Относительно проверки паспортов – то это обычный пропускной режим, поскольку работала комиссия.

Прямая речь Тищенко: "Просто проверяли людей. По сути, беспрепятственно пропускали, но проверяли документы".