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Комиссия продолжает осмотр лавры в Киеве, УПЦ МП жалуется, что причащала людей через забор

Пятница, 21 апреля 2023, 12:43
Комиссия продолжает осмотр лавры в Киеве, УПЦ МП жалуется, что причащала людей через забор
Фото с сайта УПЦ МП news.church.ua

Комиссия Министерства культуры и информационной политики продолжает осматривать помещения Киево-Печерской лавры, для чего ей приходится взламывать закрытые двери. Пророссийская Украинская православная церковь жалуется, что в храм не пускают верующих.

Источник: МКИП, УПЦ МП, hromadske со ссылкой на полицию

Детали: Утром 21 апреля комиссия Минкульта осмотрела Братский корпус на Ближних пещерах (корпус №44) и магазин для продажи икон – это памятники архитектуры национального значения.

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Двери в помещение снова оказались закрытыми, поэтому их открывали специальными средствами. В магазине представители монастыря в конце концов открыли двери в первый этаж и помещения первого и второго этажей.

И в Братском корпусе, и в магазине усматриваются признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора. В корпусе было скопление мебели, упаковочных материалов, товаров для продажи (церковные товары, свечи, календари, буклеты), одежды, обуви и швейного оборудования.

После осмотра корпус и магазин закрыли и опечатали.

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Со своей стороны, УПЦ МП заявила, что сотрудники полиции пришли в храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" во время Литургии по случаю престольного праздника. Полиция закрыла вход на территорию церкви, поэтому "прихожане, которые не успели войти, были вынуждены молиться за стеной".

"Позже священнослужители вышли на храмовый двор, чтобы все желающие могли приступить к Таинствам. Верующих пришлось исповедовать и причащать через решетку", – пожаловались в УПЦ МП. 

Там добавили, что правоохранители впускают людей на территорию Лавры только после предъявления паспорта.

Пресс-секретарь Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии hromadske рассказала, что полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок в Лавре. Относительно проверки паспортов – то это обычный пропускной режим, поскольку работала комиссия.

Прямая речь Тищенко: "Просто проверяли людей. По сути, беспрепятственно пропускали, но проверяли документы".

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