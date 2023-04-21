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У Європарламенті закликають зупинити постійне зловживання вето Угорщиною

П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:26

Група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію відреагувати на ситуацію з поведінкою Угорщини, яка регулярно виступає проти загальної лінії ЄС – на підставах, що це порушує одну із засадничих цінностей союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", листа, адресованого президентці Єврокомісії та профільним єврокомісарам, опублікували декілька його підписантів, зокрема й литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

Вони наводять широкий перелік прикладів, коли Угорщина так чи інакше перешкоджала певним крокам ЄС, спрямованим на підтримку України, зміцнення геополітичної безпеки Європи, санкції проти Росії та зменшення її спроможності продовжувати збройну агресію, підтримку демократії у країнах-сусідках Євросоюзу. 

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Зокрема, тут згадують, як Будапешт висував ті чи інші вимоги до пакетів санкцій проти Росії, погрожуючи правом вето; як Угорщина до останнього блокувала засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, доки вето не обійшли процедурно, як вона зволікає з ратифікацією вступу Швеції до НАТО і довго затримувала вступ Фінляндії. 

"Такі дії угорської влади мають усі ознаки порушення засадничої цінності Союзу – цінності солідарності… Зловживання правом вето несумісне із фундаментальною цінністю солідарності.

Інституції ЄС мають захищати її від зловживання з боку однієї країни-члена, застосовуючи положення ст. 7, як і у випадку іншої засадничої цінності – про верховенство права. Право вето у Договорах ЄС не створювалося для того, щоб одна країна умисно й регулярно порушувала фундаментальну цінність Євросоюзу", – аргументують підписанти.

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Євродепутати нагадують, що ст. 7 передбачає можливість за зверненням третини країн, Європарламенту або Єврокомісії розпочати процедуру визначення, чи є ризик того, що країна порушує засадничі цінності ЄС.

На цих підставах вони просять керівництво Єврокомісії висловити позицію:

- чи згідне воно з тим, що зловживання з боку Угорщини правом вето загрожує серйозним порушенням солідарності як однієї із засадничих цінностей ЄС;

- чи готова Єврокомісія ініціювати щодо Угорщини процедуру, передбачену ст. 7, а якщо ні – то чи підтримала б таку ініціативу від Європарламенту. 

Усього листа підписали 18 євродепутатів: від Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Ірландії та двоє – від самої Угорщини. 

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Теми: УгорщинаЄвропа
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