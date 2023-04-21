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В Европарламенте призывают остановить постоянное злоупотребление Венгрией правом вето

Пятница, 21 апреля 2023, 13:26

Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию отреагировать на ситуацию с поведением Венгрии, которая регулярно выступает против общей линии ЕС – на том основании, что это нарушает одну из основополагающих ценностей союза.

Как сообщает "Европейская правда", письмо, адресованное президенту Еврокомиссии и профильным еврокомиссарам, опубликовали несколько его подписантов, в том числе и литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Они приводят широкий перечень примеров, когда Венгрия так или иначе препятствовала определенным шагам ЕС, направленным на поддержку Украины, укрепление геополитической безопасности Европы, санкции против России и уменьшение ее способности продолжать вооруженную агрессию, поддержку демократии в странах-соседях Евросоюза.

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В частности, здесь вспоминают, как Будапешт выдвигал те или иные требования к пакетам санкций против России, угрожая правом вето; как Венгрия до последнего блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, пока вето не обошли процедурно, как она медлит с ратификацией вступления Швеции в НАТО и долго задерживала вступление Финляндии.

"Такие действия венгерских властей имеют все признаки нарушения основополагающей ценности Союза – ценности солидарности... Злоупотребление правом вето несовместимо с фундаментальной ценностью солидарности.

Институты ЕС должны защищать ее от злоупотребления со стороны одной страны-члена, применяя положения ст. 7, как и в случае другой основополагающей ценности – верховенства права. Право вето в Договорах ЕС не создавалось для того, чтобы одна страна умышленно и регулярно нарушала фундаментальную ценность Евросоюза", – аргументируют подписанты.

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Евродепутаты напоминают, что ст. 7 предусматривает возможность обращения трети стран, Европарламента или Еврокомиссии, чтобы начать процедуру определения, есть ли риск того, что страна нарушает основополагающие ценности ЕС.

На этих основаниях они просят руководство Еврокомиссии высказать позицию:

- согласно ли оно с тем, что злоупотребление Венгрии правом вето угрожает серьезным нарушением солидарности как одной из основополагающих ценностей ЕС;

- готова ли Еврокомиссия инициировать в отношении Венгрии процедуру, предусмотренную ст. 7, а если нет – то поддержала ли бы такую инициативу от Европарламента.

Всего письмо подписали 18 евродепутатов: от Литвы, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Ирландии и двое – от самой Венгрии.

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Темы: ВенгрияЕвропа
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